Hem hafif hem lezzetli: Çikolatalı unsuz kek tarifi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 13:58

Güncelleme: 09.03.2025 - 13:58

Bu çikolatalı unsuz kek, yoğun lezzetiyle tatlı krizlerinize sağlıklı bir çözüm sunuyor. Yanında bir fincan kahve veya süt ile mükemmel bir uyum sağlayacak! Afiyet olsun!

Malzemeler:

3 adet yumurta

100 gram bitter çikolata

50 gram tereyağı

1/2 su bardağı bal veya şekersiz tatlandırıcı

1/4 su bardağı kakao

1 çay kaşığı vanilya özü

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

Yapılışı:

Çikolata ve tereyağını eritin: Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın ve tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Karışım tamamen eridiğinde ocaktan alın ve biraz soğuması için bekletin.

Yumurtaları çırpın: Bir karıştırma kabında yumurtaları ve balı mikserle iyice çırpın. Karışım kremsi ve hafif köpüklü bir kıvama gelmeli.

Kuru malzemeleri ekleyin: Kakao, kabartma tozu, vanilya ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın.

Çikolatalı karışımı ekleyin: Eritilmiş çikolata ve tereyağı karışımını azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Kalıba dökün ve pişirin: Hazırladığınız karışımı yağlı kağıt serili bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak içinin piştiğinden emin olun.

Servis edin: Fırından çıkan keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Üzerine kakao veya pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.