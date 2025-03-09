Hem hafif hem lezzetli: Çikolatalı unsuz kek tarifi
Eğer un kullanmadan nefis bir çikolatalı kek yapmak istiyorsanız, bu tarif tam size göre! Un yerine badem unu veya kakaonun yoğun lezzetiyle hazırlanan bu kek, glutensiz beslenenler için de harika bir alternatif. Üstelik yapımı da oldukça pratik!
Bu çikolatalı unsuz kek, yoğun lezzetiyle tatlı krizlerinize sağlıklı bir çözüm sunuyor. Yanında bir fincan kahve veya süt ile mükemmel bir uyum sağlayacak! Afiyet olsun!
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 100 gram bitter çikolata
- 50 gram tereyağı
- 1/2 su bardağı bal veya şekersiz tatlandırıcı
- 1/4 su bardağı kakao
- 1 çay kaşığı vanilya özü
- 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
- Bir tutam tuz
Yapılışı:
Çikolata ve tereyağını eritin: Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın ve tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. Karışım tamamen eridiğinde ocaktan alın ve biraz soğuması için bekletin.
Yumurtaları çırpın: Bir karıştırma kabında yumurtaları ve balı mikserle iyice çırpın. Karışım kremsi ve hafif köpüklü bir kıvama gelmeli.
Kuru malzemeleri ekleyin: Kakao, kabartma tozu, vanilya ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın.
Çikolatalı karışımı ekleyin: Eritilmiş çikolata ve tereyağı karışımını azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Kalıba dökün ve pişirin: Hazırladığınız karışımı yağlı kağıt serili bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak içinin piştiğinden emin olun.
Servis edin: Fırından çıkan keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Üzerine kakao veya pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.
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