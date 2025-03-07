Erzurum mutfağından iftar sofralarına çok yakışacak enfes lezzet: Kadayıf dolması tarifi

Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:48

Güncelleme: 07.03.2025 - 14:48

Kadayıf dolması, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Şerbetle tatlandırılmış çıtır kadayıfın, içindeki ceviz ve fıstıkla birleşmesiyle ortaya çıkan bu nefis tatlı, özellikle iftar sofralarına ve özel günlere çok yakışır. Peki, Erzurum mutfağından iftar sofralarına çok yakışacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle nefis kadayıf dolması tarifi...

KADAYIF DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram tel kadayıf

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi veya fıstık

100 gram tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı su (şerbet için)

1,5 su bardağı toz şeker (şerbet için)

Yarım limon suyu (şerbet için)

1 çay bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

KADAYIF DOLMASI YAPILIŞI

Şerbeti hazırlamak için, bir tencereye su ve şekeri koyun.

Orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynatın.

Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve yaklaşık 10 dakika daha kaynatın.

Şerbetiniz koyulaşmaya başladığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Kadayıfı, geniş bir tabağa alarak ellerinizle açın.

Kadayıf tel tel olsun.

Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin ve kadayıfı iyice karıştırarak her yerine tereyağını yedirin.

Kadayıfın bir kısmını tezgahın üzerine serin.

Üzerine ceviz veya fıstıkları serpiştirin.

Ardından kadayıfı, iç harcıyla birlikte sıkı bir şekilde sarın.

Daire şeklinde dolmalar elde edin. Aynı işlemi tüm kadayıflar bitene kadar tekrarlayın.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın.

Kadayıf dolmalarını, altın rengini alana kadar dikkatlice kızartın.

Kızaran kadayıfları, fazla yağı süzülmesi için kağıt havlunun üzerine alın.

Kızaran sıcak kadayıf dolmalarını, soğuyan şerbetle buluşturun.

Şerbeti üzerine dökün ve tatlının şerbeti çekmesini sağlayın.

Şerbeti çeken kadayıf dolmalarını servis tabağına alın.

Kadayıf dolmalarını soğuduktan sonra servise sunabilirsiniz.

Üzerini dondurma veya kaymak ile süsleyerek daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!