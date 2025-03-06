Güllaçtan pratik soğuk baklava tarifi...

Yayınlanma: 06.03.2025 - 21:42

Güncelleme: 06.03.2025 - 21:42

Soğuk baklavayı seviyor ama uğraştırıcı tariflerden kaçınıyorsanız, güllaç yufkası ile hazırlayabileceğiniz bu tarif tam size göre! Hafifliğiyle klasik baklavadan ayrılan ve sütlü şerbetiyle ferah bir tat bırakan bu lezzeti hazırlamak çok kolay... İşte enfes soğuk baklava tarifi!

MALZEMELER

Baklava için:

10 adet güllaç yufkası

1 su bardağı dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı

100 gr tereyağı (eritilmiş)

Şerbet için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

80 gr sütlü veya bitter çikolata (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı kakao

Antep fıstığı (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Sütü tencereye alın ve şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın (kaynatmayın).

Ocaktan alıp ılımaya bırakın.

Dikdörtgen bir borcamı hafifçe yağlayın.

İlk güllaç yufkasını borcama yerleştirin ve üzerine 1-2 kaşık ılık şerbet gezdirin.

Üzerine biraz eritilmiş tereyağı sürün.

kat yufkaya geldiğinizde ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığını serpiştirin.

Kalan 5 yufkayı da aynı şekilde şerbetleyerek ve yağlayarak üst üste dizin.

Tatlınızı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin, böylece sütü iyice çeker.

Dinlenen tatlının üzerine rendelenmiş çikolata ve kakao serpin.

Son olarak Antep fıstığı ile süsleyin ve dilimleyerek servis edin.

Püf Noktası: Daha yoğun bir çikolata tadı isterseniz eritilmiş çikolata sosu da ekleyebilirsiniz.