Güllaçtan pratik soğuk baklava tarifi...
Güllaç yufkası kullanarak çok pratik bir şekilde soğuk baklava yapmak mümkün... İşte enfes soğuk baklava tarifi!
Soğuk baklavayı seviyor ama uğraştırıcı tariflerden kaçınıyorsanız, güllaç yufkası ile hazırlayabileceğiniz bu tarif tam size göre! Hafifliğiyle klasik baklavadan ayrılan ve sütlü şerbetiyle ferah bir tat bırakan bu lezzeti hazırlamak çok kolay... İşte enfes soğuk baklava tarifi!
MALZEMELER
Baklava için:
10 adet güllaç yufkası
1 su bardağı dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı
100 gr tereyağı (eritilmiş)
Şerbet için:
2 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
Üzeri için:
80 gr sütlü veya bitter çikolata (rendelenmiş)
1 yemek kaşığı kakao
Antep fıstığı (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Sütü tencereye alın ve şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın (kaynatmayın).
Ocaktan alıp ılımaya bırakın.
Dikdörtgen bir borcamı hafifçe yağlayın.
İlk güllaç yufkasını borcama yerleştirin ve üzerine 1-2 kaşık ılık şerbet gezdirin.
Üzerine biraz eritilmiş tereyağı sürün.
kat yufkaya geldiğinizde ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığını serpiştirin.
Kalan 5 yufkayı da aynı şekilde şerbetleyerek ve yağlayarak üst üste dizin.
Tatlınızı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin, böylece sütü iyice çeker.
Dinlenen tatlının üzerine rendelenmiş çikolata ve kakao serpin.
Son olarak Antep fıstığı ile süsleyin ve dilimleyerek servis edin.
Püf Noktası: Daha yoğun bir çikolata tadı isterseniz eritilmiş çikolata sosu da ekleyebilirsiniz.
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