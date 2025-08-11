Hem sütlü hem şerbetli nefis lezzetli Kıbrıs tatlısının tarifi...

Davet sofralarının vazgeçilmez lezzeti Kıbrıs talısı 4 mevsim tüketilebiliyor özellikle yaz aylarında şerbetli tatlı olmasına rağmen rahatsız etmeyen bir hafifliğe sahip olması ve soğuk servis edilerek yaz sıcaklarında serinletici bi etki yaratması onu klasik baklava tarzı tatlılardan ayırır.

Kıbrıs Tatlısı Malzemeleri

Kek için:

- 3 adet yumurta

- 1 çay bardağı toz şeker

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı galeta unu

- 1 su bardağı hindistan cevizi

- 1 su bardağı dövülmüş ceviz

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

Şerbet için:

- 1 su bardağı toz şeker

- 1,5 su bardağı su

- Birkaç damla limon suyu

Muhallebisi için:

- 1 litre süt

- 1 çay bardağı toz şeker

- 2 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 paket vanilin

- 1 poşet toz krem şanti

Kıbrıs Tatlısı Tarifi

1. Şerbeti hazırlayın:

- Şeker ve suyu kaynatın.

- Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

- Soğumaya bırakın.

2. Keki yapın:

- Yumurtaları ve şekeri köpürene kadar çırpın.

- Sıvı yağı ekleyin. Ardından galeta unu, hindistan cevizi, ceviz, kabartma tozu ve vanilini ilave edip karıştırın.

- Karışımı yağlanmış fırın kabına dökün.

- 160°C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

3. Kek piştikten sonra:

- Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuyan şerbeti dökün.

- Kek şerbeti çekerken muhallebiyi hazırlayın.

4. Muhallebiyi hazırlayın:

- Süt, şeker, un ve nişastayı tencerede karıştırarak pişirin.

- Göz göz olunca altını kapatın, vanilini ekleyin.

- Ilındıktan sonra toz krem şantiyi ekleyin ve mikserle çırpın.

5. Tatlıyı tamamlayın:

- Muhallebiyi şerbeti çekmiş kekin üzerine yayın.

- Üzerini hindistan ceviziyle süsleyin.

- Buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.