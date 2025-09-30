Her lokmada pratik lezzet: Ev yapımı tuzlu kurabiye tarifi

Tatlı kurabiyelere alternatif arayanların tercihi olan tuzlu kurabiye, hem gündelik sofralarda hem de misafir ikramlarında öne çıkıyor. Basit malzemelerle kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, ağızda dağılan dokusuyla çay saatlerine farklı bir tat katıyor. Üzerine serpiştirilen susam ve çörek otu ise kurabiyeye hem görsellik hem de lezzet katıyor. Peki, her lokmada pratik lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte ev yapımı tuzlu kurabiye tarifi...
Malzemeler
- 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta (sarısı üstüne, beyazı hamura)
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un (yaklaşık 3,5 su bardağı)
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Susam veya çörek otu
Yapılışı
- Tereyağı, sıvı yağ, yumurta akı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri geniş bir kapta karıştır.
- Üzerine kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğur.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak şekil ver (yuvarlak, çubuk veya halka olabilir).
- Üzerine yumurta sarısı sürüp susam ya da çörek otu serpiştir.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişir.