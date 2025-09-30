Her lokmada pratik lezzet: Ev yapımı tuzlu kurabiye tarifi

Tatlı kurabiyelere alternatif arayanların tercihi olan tuzlu kurabiye, hem gündelik sofralarda hem de misafir ikramlarında öne çıkıyor. Basit malzemelerle kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, ağızda dağılan dokusuyla çay saatlerine farklı bir tat katıyor. Üzerine serpiştirilen susam ve çörek otu ise kurabiyeye hem görsellik hem de lezzet katıyor. Peki, her lokmada pratik lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte ev yapımı tuzlu kurabiye tarifi...

Malzemeler

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta (sarısı üstüne, beyazı hamura)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 3,5 su bardağı)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

Yapılışı