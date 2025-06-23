Her öğüne yakışan pratik lezzet: Gözleme tarifi

Gözleme, Türk mutfağının en sevilen, en pratik hamur işlerinden biridir. Geleneksel olarak sacda pişirilse de, evde tava kullanarak da kolayca hazırlanabilir. İster kahvaltıda, ister çay saatinde, ister hızlı bir akşam yemeğinde sofraları süsleyen gözleme; iç harcı ve hamuruyla herkesin damak zevkine uyarlanabilir. Peki, her öğüne yakışan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz gözleme tarifi...





GÖZLEME TARİFİ

Malzemeler

(4 adet gözleme için):

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı, hamuru yumuşatır)

İç harcı için öneriler:

Beyaz peynir ve maydanoz

Kaşar peyniri

Haşlanmış patates ve pul biber

Kavrulmuş ıspanak ve soğan

(Dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz.)

GÖZLEME YAPILIŞI

Unu derin bir kaba alın, tuzu ekleyin.

Ortasını havuz gibi açıp suyu azar azar dökerek yoğurmaya başlayın.

Hamur ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı olmalı.

Gerekirse un veya su ilavesiyle kıvamı ayarlayın.

Hamuru 10 dakika yoğurduktan sonra 4 eşit bezeye ayırın.

Bezeleri hafif unlanmış zeminde ince olacak şekilde oklavayla ya da merdane ile açın.

Açtığınız hamurun yarısına dilediğiniz iç harçtan koyun ve diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını bastırarak kapatın.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın.

Gözlemeyi yağsız tavaya koyup arkalı önlü güzelce kızarana kadar pişirin.

Her iki taraf da hafif kahverengi olmalı.

Piştikten sonra arzuya göre üzerini tereyağıyla hafifçe yağlayabilirsiniz.

Gözlemeleri sıcak sıcak, yanına ayran veya çay eşliğinde servis edebilirsiniz.

Yanında domates, zeytin ve yeşilliklerle zenginleştirilmiş bir tabakla mükemmel bir öğün olur.

Afiyet olsun!