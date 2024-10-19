Her yemeğin yanına çok yakışan enfes lezzet: Sarımsaklı ekmek tarifi

Yayınlanma: 19.10.2024 - 20:04

Güncelleme: 19.10.2024 - 20:04

Sarımsaklı ekmek, lezzeti ve kolay hazırlanışıyla mutfakların vazgeçilmez aperatiflerinden biridir. Hem kahvaltılarda hem de atıştırmalık olarak tüketilebilen bu nefis ekmek, sarımsak ve tereyağının enfes birleşimiyle zengin bir tat sunar. Ev yapımı sarımsaklı ekmek, misafirlerinizi etkilemek veya günlük yemeklerinizi taçlandırmak için harika bir alternatiftir. Peki, her yemeğin yanına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz sarımsaklı ekmek tarifi...

SARIMSAKLI EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet baget ekmek (veya tercihinize göre başka bir ekmek türü)

4-5 diş sarımsak

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1/4 çay bardağı zeytinyağı (isteğe bağlı)

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı taze maydanoz (ince doğranmış)

SARIMSAKLI EKMEK YAPILIŞI

İlk olarak sarımsakları soyun ve ince ince doğrayın ya da bir sarımsak ezici yardımıyla ezin.

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir karıştırma kabına alın. Üzerine doğranmış veya ezilmiş sarımsakları ekleyin.

Zeytinyağını, tuzu, karabiberi, pul biberi ve ince doğranmış maydanozu da ilave edin.

Tüm malzemeleri bir spatula veya çatal yardımıyla iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Baget ekmeği ya da tercih ettiğiniz ekmek türünü ortadan ikiye kesin.

İsterseniz ekmeğin üst yüzeyini dilimleyerek daha fazla sosun içine işlemesini sağlayabilirsiniz.

Hazırladığınız sarımsaklı tereyağı karışımını, ekmeklerin kesik yüzeylerine bolca sürün.

Ekmeklerin tamamen kaplandığından emin olun.

Önceden ısıtılmış 180 derece Celsius fırında 10-15 dakika kadar pişirin.

Ekmeğin üzerinin altın rengi almasını ve kenarlarının hafif çıtırlaşmasını bekleyin.

Sarımsaklı ekmeği fırından aldıktan sonra, dilimleyerek sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

Yanında zeytinyağı, balsamik sirke ya da yoğurt ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!