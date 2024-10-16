Masterchef patatesli tava böreği nasıl yapılır? Şipşak hazırlayabileceğiniz enfes patatesli tava böreği tarifi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:41

Patatesli tava böreği, pratik ve lezzetli bir tarif arayanlar için mükemmel bir seçenek. Özellikle kahvaltılarda ya da çay saatlerinde kolayca hazırlayabileceğiniz bu börek, yufkanın çıtırlığı ve patatesin yumuşak lezzetiyle tam bir lezzet şöleni sunar. Fırın kullanmadan tavada kısa sürede pişirilmesi ise bu tarifi daha da cazip hale getiriyor. Peki, Masterchef patatesli tava böreği nasıl yapılır? İşte, şipşak hazırlayabileceğiniz enfes patatesli tava böreği tarifi...

PATATESLİ TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yufka

3 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

PATATESLİ TAVA BÖREĞİ YAPILIŞI

Öncelikle, patatesleri haşlayarak başlayın.

Patatesler haşlandıktan sonra kabuklarını soyup, bir çatal yardımıyla ezin.

Soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve az bir sıvı yağ ile kavurun.

Kavrulan soğanların üzerine ezilmiş patatesleri ekleyin.

Tuz, karabiber ve pul biberi de ilave ederek karışımı iyice harmanlayın.

Hazırladığınız patatesli harcı bir kenara alın.

Bir kasede süt, yumurta ve suyu çırpın.

Bu karışım, böreğinizin daha lezzetli ve çıtır olmasını sağlayacak.

Tavanın dibini biraz yağlayın ve bir yufkayı kenarları dışarı taşacak şekilde tavaya yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız sütlü karışımdan gezdirin.

Ardından ikinci yufkayı ortadan ikiye bölüp parçaları tavaya serin ve yeniden sütlü karışımdan dökün.

Hazırladığınız patatesli harcı eşit şekilde yufkaların üzerine yayın.

Üçüncü yufkayı da parçalara ayırarak harcın üzerine yerleştirin.

Kalan sütlü karışımı en üst yufkaya dökün ve kenarlardan sarkan yufkaları böreğin üzerine kapatın.

Tavayı orta ateşte ocağa koyun ve böreği altı kızarana kadar pişirin.

Alt kısmı kızardıktan sonra dikkatlice ters çevirip diğer yüzünü de pişirin.

Böreğiniz her iki tarafı da altın rengini aldığında servise hazırdır.

Afiyet olsun!