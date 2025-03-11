Her yemeğin yanına çok yakışan enfes meze: Çıtır nohutlu humus tarifi

Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:55

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:55

Humus, Ortadoğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olup, özellikle atıştırmalıklar ve meze sofralarında sıklıkla tercih edilir. Yoğun nohut tadı, zeytinyağı ve tahinin mükemmel uyumu ile damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Ancak bir de üzerine çıtır nohut ekleyerek daha lezzetli ve kıtır kıtır bir deneyim elde etmek mümkün. Peki, her yemeğin yanına çok yakışan bu enfes meze nasıl yapılır? İşte, tam kıvamında çıtır nohutlu humus tarifi...

ÇITIR NOHUTLU HUMUS TARİFİ

Malzemeler

Humus için:

2 su bardağı haşlanmış nohut

3 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı su

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

Çıtır nohut için:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)

ÇITIR NOHUTLU HUMUS YAPILIŞI

Haşlanmış nohutları bir mutfak robotuna alın.

Üzerine tahin, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak (isteğe bağlı) ve tuz ekleyin.

Karışıma yarım çay bardağı suyu da ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar robotta çekin.

Eğer karışım fazla koyuysa, biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Karışımı bir kaseye alarak, dilediğiniz gibi karabiber ekleyin ve karıştırın.

Çıtır nohutlar için, haşlanmış nohutları bir kağıt havluyla nazikçe kurulayın.

Kuruyan nohutları bir kaba alın ve üzerine zeytinyağını, tuzu ve kırmızı biberi ekleyin.

Karıştırarak nohutların her tarafının baharatlarla kaplanmasını sağlayın.

Nohutları, önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.

Ara ara karıştırarak nohutların eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Nohutlar altın rengini aldıktan sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Hazırladığınız humusu geniş bir tabağa yayın.

Üzerine çıtır nohutları serpiştirin.

Dilerseniz ekstra zeytinyağı, pul biber ve limon dilimleri ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!