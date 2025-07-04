Her yudumda esnaf lokantası hissi: Lokanta usulü mercimek tarifi

Türk mutfağının en sevilen başlangıçlarından biri olan mercimek çorbası, sofralarda sıcak bir karşılama gibidir. Özellikle esnaf lokantalarında içilen o kadife dokulu, parlak renkli, limonla buluştuğunda damakta iz bırakan mercimek çorbasının sırrı birkaç ustalık dokunuşunda gizlidir. Evde yapılan versiyonlarında genelde ya çok koyu ya da yavan bir tat alınır. Oysa bu tarif, lokantalarda içtiğiniz o kusursuz kıvamdaki mercimek çorbasının ta kendisi!

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Terbiyesi İçin (isteğe bağlı):

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı: