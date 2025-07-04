Her yudumda esnaf lokantası hissi: Lokanta usulü mercimek tarifi

Türk mutfağının en sevilen başlangıçlarından biri olan mercimek çorbası, sofralarda sıcak bir karşılama gibidir. Özellikle esnaf lokantalarında içilen o kadife dokulu, parlak renkli, limonla buluştuğunda damakta iz bırakan mercimek çorbasının sırrı birkaç ustalık dokunuşunda gizlidir. Evde yapılan versiyonlarında genelde ya çok koyu ya da yavan bir tat alınır. Oysa bu tarif, lokantalarda içtiğiniz o kusursuz kıvamdaki mercimek çorbasının ta kendisi!
LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet orta boy soğan
- 1 adet orta boy havuç
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 6 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı kimyon
- Terbiyesi İçin (isteğe bağlı):
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
- Soğanı ve havucu küçük küçük doğrayın.
- Tereyağı ve zeytinyağını tencerede kızdırın. Soğan ve havucu ekleyip 3-4 dakika kavurun.
- Üzerine unu ilave edin, kokusu çıkana kadar kavurun.
- Yıkanmış kırmızı mercimeği ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
- Sıcak suyu (veya tavuk suyunu) ekleyin. Tuz, karabiber ve kimyonu ilave edin.
- Kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 30 dakika mercimekler dağılana kadar pişirin.
- Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin. Gerekirse kıvamını suyla ayarlayın.
- İsteğe bağlı olarak bir tavada tereyağını eritip toz biberi yakın ve çorbanın üzerine gezdirin.