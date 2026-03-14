Hindistan’dan Dünyaya Bir Lezzet Fenomeni: Butter Chicken

Mutfak literatüründe "sosun ihtişamı" olarak tanımlanan Butter Chicken, 1950’li yıllarda Delhi’deki Moti Mahal restoranında kazara doğan bir dehadır. Bu yemeği diğer körilerden ayıran temel fark, sosun içindeki yoğun tereyağı ve kremanın (makhani), baharatların yakıcılığını ehlileştirerek ortaya pürüzsüz ve hafif tatlımsı bir profil çıkarmasıdır. Gastronomi dünyasında "konfor yemeği" (comfort food) kategorisinin zirvesinde yer alan bu reçete, özellikle tandırda pişmiş tavukların sosla olan dansını temsil eder.

BUTTER CHİCKEN TARİFİ

Malzemeler

Tavuk Marinesi İçin:

600 gram tavuk kalça şiş (kuşbaşı doğranmış)

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil ve sarımsak

1 tatlı kaşığı Garam Masala ve zerdeçal

Kadifemsi Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates püresi

1 tatlı kaşığı kaşmir kırmızı biberi (veya tatlı toz biber)

100 ml sıvı krema

1 yemek kaşığı bal veya toz şeker

Yarım çay kaşığı toz tarçın

1 yemek kaşığı ufalanmış kuru kasuri methi (çemen otu yaprağı - isteğe bağlı)

Yapılışı