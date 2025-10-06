Hint mutfağından baharat tutkunlarına özel enfes lezzet: MasterChef Laal Maas tarifi

Hint mutfağının özel yemeklerinden biri olan Laal Maas, kökeni Rajasthan bölgesine dayanan, bol baharatlı ve aromatik bir et yemeğidir. Ortaya çıkan lezzet; hem göz alıcı rengiyle hem de yoğun aromasıyla sofraların yıldızı olur. Peki, Hint mutfağından baharat tutkunlarına özel bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, aromasıyla büyüleyen MasterChef Laal Maas tarifi...

LAAL MAAS TARİFİ

Malzemeler:

800 gram kuşbaşı kuzu eti

3 yemek kaşığı yoğurt

1 baş kuru soğan (ince doğranmış)

4 diş sarımsak

1 parmak taze zencefil

2 yemek kaşığı kırmızı acı biber tozu (tercihen Kaşmir biberi)

1 tatlı kaşığı kişniş tozu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

2 adet domates (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı sıvı yağ veya sade yağ (ghee)

1 su bardağı sıcak su

Tuz (damak zevkinize göre)

LAAL MAAS YAPILIŞI

Bir kapta yoğurt, ezilmiş sarımsak, rendelenmiş zencefil, kırmızı biber tozu, kimyon, kişniş, karabiber ve tuzu karıştırın.

Kuzu etini bu karışıma ekleyin, güzelce harmanlayın.

En az 2 saat (tercihen bir gece) buzdolabında marine edin.

Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar yumuşayınca rendelenmiş domatesleri ekleyin.

Karışım koyulaşana kadar pişirin.

Marine edilmiş eti tencereye ekleyin, birkaç dakika yüksek ateşte karıştırarak mühürleyin.

Ardından sıcak suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 1–1,5 saat kadar pişirin.

Et yumuşayıp sos kıvam alınca ocağı kapatın.

Laal Maas’ı yanında pilav veya naan ekmeği ile sıcak servis edin.

Üzerine taze kişniş yaprakları ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!