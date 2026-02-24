Hint mutfağının şerbetli lezzeti: Jalebi nedir?

Jalebi; un, yoğurt ve bazen maya ile hazırlanan akışkan bir hamurun dairesel şekiller halinde kızartılması ve ardından yoğun şerbete batırılmasıyla yapılan bir Hint tatlısıdır. Geleneksel tariflerde hamurun birkaç saat fermente edilmesi, tatlıya hem hafif ekşi bir tat hem de karakteristik kıtır dokuyu kazandırır. Hindistan’da çoğu zaman sıcak servis edilir; hatta bazı bölgelerde süt ya da yoğurtla birlikte kahvaltıda tüketilir.

JALEBİ MALZEMELERİ (KLASİK TARİF)

Hamur için:

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı nişasta

½ su bardağı yoğurt

½ çay kaşığı instant maya (isteğe bağlı ama önerilir)

½ su bardağı ılık su

Bir tutam zerdeçal veya gıda boyası (renk için)

Şerbet için:

1 su bardağı şeker

½ su bardağı su

4–5 damla limon suyu

İsteğe bağlı: kakule veya safran

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamurun hazırlanması

Un, nişasta, yoğurt ve su karıştırılarak akışkan bir kıvam elde edilir. Mayalı versiyon tercih ediliyorsa hamur en az 1–2 saat dinlendirilir. Kıvam, sıkma torbasından rahatça akacak ama şekli koruyacak yoğunlukta olmalıdır.

Şerbetin hazırlanması

Şeker ve su kaynatılır. Hafif koyulaşınca limon suyu eklenir ve ocaktan alınır. Jalebi sıcak, şerbet ise ılık olmalıdır; bu denge çıtırlığı korumak için önemlidir.

Kızartma

Hamur bir sıkma torbasına veya delikli şişeye alınır. Kızgın yağa spiral şekiller çizilerek sıkılır ve altın sarısı olana kadar kızartılır.

Şerbete alma

Kızaran jalebiler 20–30 saniye kadar şerbette bekletilir ve çıkarılır. Fazla bekletmek tatlının yumuşamasına neden olur.