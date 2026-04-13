Hızlı ve hafif: Üç malzemeli muhallebi tarifi

Tatlı yapmak için uzun listelere ve karmaşık tariflere gerek yok. Özellikle mutfakta fazla vakit geçirmek istemeyenler için 3 malzemeli muhallebi tarifi, hem pratikliği hem de lezzetiyle öne çıkıyor. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, her evde kolayca yapılabilecek kurtarıcı tatlılardan biri.

MALZEMELER

1 litre süt

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı toz şeker

YAPILIŞ

Sütü bir tencereye alın.

Üzerine nişasta ve şekeri ekleyip çırpın.

Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Kıvam alıp kaynamaya başladığında ocaktan alın.

Muhallebiyi kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirin.

Soğuk olarak servis edin.

püf noktaları

Topaklanmaması için sürekli karıştırmak önemlidir.

Daha yoğun kıvam için nişasta miktarı biraz artırılabilir.

Servis öncesi üzerine tarçın veya meyve ekleyebilirsiniz.