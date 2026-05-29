Hollanda mutfağının enfes lezzeti: Nonnevot

Mutfak literatüründe "Limburgse Nonnevot" olarak bilinen ve geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanan bu tarif, özellikle karnaval dönemlerinde (Lent öncesi) sıklıkla tüketilen geleneksel bir hamur işidir. İsmi, şeklinin eski dönemlerdeki rahibelerin kıyafetlerindeki arkaya bağlanan düğüme benzemesinden gelir. Bu tarifte maya, tereyağı ve sütle zenginleştirilen yumuşak bir hamur hazırlanır; ardından hamura gevşek bir düğüm formu verilerek altın sarısı renk alana kadar kızartılır. Sıcakken tarçınlı şeker karışımına bulanması, çöreğin karakteristik lezzetini oluşturur.

NONNEVOT TARİFİ

Malzemeler

Mayalı Hamur İçin:

4 su bardağı un

1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

1 su bardağı ılık süt

50 gram tereyağı (eritilmiş ve ılık)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta (oda sıcaklığında)

Yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak ve Üzeri İçin:

Kızartmak için bolca sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı toz tarçın

Yapılışı