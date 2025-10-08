İç dolguyla damak çatlatan enfes lezzet: MasterChef şöbiyet tarifi

Türk mutfağının en zarif tatlılarından biri olan şöbiyet, hem baklavayı hem de kaymağı bir araya getiren efsane bir lezzettir. İncecik açılmış yufkaların arasında gizlenen bol fıstık ve kaymak dolgusu, şerbetle buluştuğunda ortaya karşı konulmaz bir tat çıkar. Peki, iç dolguyla damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef şöbiyet tarifi...

ŞÖBİYET TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 tutam tuz

Açmak için:

Nişasta (mısır veya buğday nişastası)

İç harcı için:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı Antep fıstığı (isteğe göre ceviz de kullanılabilir)

Üzeri için:

150 gram tereyağı (eritilmiş)

Şerbeti için:

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

ŞÖBİYET YAPILIŞI

Unu yoğurma kabına alın, ortasını açın ve yumurta, süt, sıvı yağ, sirke ve tuzu ekleyip yoğurun.

Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 30 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde dinlendirin.

Süt, irmik ve şekeri karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra içine Antep fıstığını ekleyip karıştırın.

Hamuru bezeler halinde ayırın ve nişasta yardımıyla ince yufkalar açın.

Üst üste 5-6 yufkayı aralarına eritilmiş tereyağı sürerek dizin.

Hazırladığınız yufkaları kare kare kesin, ortalarına irmikli iç harçtan koyun.

Üçgen şeklinde kapatın ve yağlanmış tepsiye dizin.

180°C önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Şeker ve suyu kaynatın, limon suyunu ekleyin.

Ilık tatlının üzerine ılık şerbeti dökün.

Afiyet olsun!