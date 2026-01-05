İçimiyle ferahlatan orman meyveli ve hibiskuslu soğuk çay

Bunaldığınızda ya da yoğun bir lezzetin üzerine damağınızı temizlemek istediğinizde imdadınıza yetişecek bir iksir... Rengini doğanın en canlı kırmızısı hibiskustan, tadını ise orman meyvelerinin mayhoşluğundan alan bu soğuk çay, hem göze hem damağa hitap eden bir sanat eseri gibi. Üstelik içinde hiçbir katkı maddesi yok! İşte enfes hibiskus tarifi...

MALZEMELER

Demleme Bazı İçin:

2 yemek kaşığı kuru hibiskus (Aktarlarda kolayca bulunur, nar çiçeği olarak da bilinir)

1 litre sıcak su

1 adet çubuk tarçın (Derinlik katmak için)

3-4 yemek kaşığı bal

Meyve Katmanı İçin:

1 su bardağı donmuş veya taze orman meyveleri (Çilek, böğürtlen, frambuaz veya yaban mersini karışımı)

Yarım limonun suyu

1 şişe maden suyu (Servis anında o "fizz" etkisini yaratmak için)

Servis ve Süsleme İçin:

Bolca buz

Taze nane yaprakları veya biberiye dalları

İnce dilimlenmiş limon veya misket limonu (lime)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Hibiskus yapraklarını ve çubuk tarçını geniş bir sürahiye veya ısıya dayanıklı bir kaba alın. Üzerine kaynar suyu dökün. Rengini ve aromasını tam vermesi için 15-20 dakika demlenmeye bırakın. Rengi koyu bir yakut kırmızısına dönecektir.

Demlenen çayı süzerek posalardan ayırın. Henüz ılıkken balı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırıp iyice soğumasını bekleyin.

Orman meyvelerinin yarısını ayırın. Diğer yarısını limon suyuyla birlikte blenderdan geçirip püre haline getirin veya çatalla hafifçe ezin. Bu püre, içeceğinize yoğun bir meyve aroması ve kıvam verecektir.

Soğuyan hibiskus çayının içine hazırladığınız meyve püresini ekleyip karıştırın.

Geniş ve uzun cam bardakları yarıya kadar buzla doldurun. Üzerine ayırdığınız bütün meyve tanelerinden ve limon dilimlerinden serpiştirin.

Bardağın 3/4'ünü hibiskuslu karışımla doldurun. Kalan kısmı, servis etmeden hemen önce maden suyu ile tamamlayın. Taze nane yaprağıyla süsleyip hemen sunun.