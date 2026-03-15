İftar sofralarına farklı bir lezzet: Mantarlı fırın makarna tarifi

İftar sofralarında hem doyurucu hem de pratik yemekler tercih edilir. Fırın makarna ise bu sofraların en sevilen yemeklerinden biridir. Mantarla zenginleşen bu tarif, kremalı sosu ve fırında kızaran peynir dokusuyla klasik makarnaya farklı bir lezzet kazandırır. Hazırlaması oldukça kolay olan mantarlı fırın makarna, hem kalabalık sofralar hem de günlük akşam yemekleri için ideal bir seçenektir. İşte, mantarlı fırın makarna tarifi...

MANTARLI FIRIN MAKARNA TARİFİ

Malzemeler:

1 paket makarna (penne veya fiyonk tercih edilebilir)

300 gram mantar

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay bardağı krema

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı pul biber

MANTARLI FIRIN MAKARNA YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu kaynar suda hafif diri kalacak şekilde haşlayın.

Ardından süzüp kenara alın.

Bir tavada tereyağını eritin.

Üzerine ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Dilimlenmiş mantarları ilave edin ve suyunu çekene kadar soteleyin.

Mantarların üzerine unu ekleyip kısa süre kavurun.

Ardından sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Krema, tuz ve baharatları ilave edin. Sos kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Haşlanan makarnayı hazırladığınız mantarlı sosla karıştırın.

Karışımı fırın kabına alın ve üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan makarnayı birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak servis edin.

Afiyet olsun!