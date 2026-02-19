İftar sofralarının ihtişamlı yıldızı: Enfes Hünkar Beğendi tarifi...

Bu eşsiz lezzet, Ramazan akşamlarında misafir ağırlamak için kusursuz bir tercih. Közlenmiş patlıcanın süt ve kaşarla buluşup ipeksi bir püreye dönüştüğü "beğendi" yatağında, lokum gibi pişmiş etlerin kusursuz uyumu... İşte enfes tarif!

MALZEMELER

Lokum Et İçin:

500 gr dana kuşbaşı (veya kuzu)

1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kekik

Alt Taban İçin:

4-5 adet bostan patlıcanı (Közlemelik etli patlıcan)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri, tuz, karabiber

ADIM ADIM TARİF

Patlıcanları birkaç yerinden bıçakla delin ve ocak ateşinde (veya 200 derece fırında) içleri yumuşayana kadar közleyin. Kabuklarını soyup kararmaması için limonlu suda bekletin, ardından bıçakla ince ince kıyın. (Püre gibi olmalı).

Geniş bir tencerede tereyağını eritin. Etleri yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. İnce doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar soteleyin.

Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sıcak suyunu ve baharatlarını (tuz hariç) ekleyip, etler yumuşacık olana kadar kısık ateşte pişmeye bırakın. Tuzu ocaktan almaya yakın ekleyin.

Başka bir tavada tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar (rengini döndürmeden) kavurun. Kıyılmış patlıcanları ekleyip eze eze karıştırın.

Sütü yavaş yavaş ekleyerek patlıcanlara yedirin. Karışım kremamsı bir kıvam alınca kaşar peynirini, tuzunu ve karabiberini ekleyin. Peynir eriyince ocaktan alın.

Servis tabağının zeminine dumanı tüten beğendiyi yayın. Tam ortasında küçük bir havuz açıp, soslu lokum etleri yerleştirin.