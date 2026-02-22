İftar sofrasının yıldızı: Beğendili tas kebabı

Gün boyu süren orucun ardından sofraya gelen ana yemeğin hem besleyici hem de dengeli olması önem taşıyor. Beğendili tas kebabı; protein açısından zengin eti ve sütlü patlıcan beğendisiyle iftar için güçlü bir alternatif sunuyor. Özenli sunumuyla kalabalık aile sofralarında da fark yaratıyor.

MALZEMELER

Tas kebabı için

600 gram dana kuşbaşı

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet rendelenmiş domates

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kekik

Beğendi için

3 adet büyük patlıcan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

YAPILIŞI

Tas kebabı

Sıvı yağı tencereye alın, etleri yüksek ateşte mühürleyin.

Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Salça ve domatesi ilave ederek birkaç dakika pişirin.

Tuz ve baharatları ekleyin.

Sıcak suyu ilave edip kapağı kapalı şekilde kısık ateşte etler yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.

Beğendi

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve ince doğrayın.

Tereyağında unu kavurun.

Sütü azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Patlıcanları ekleyin, tuzunu ayarlayın.

Kaşarı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.