İftarı tatlısız yapamayanlar için pratik lezzet: Çikolatalı güllaç tarifi

Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:28

Güncelleme: 24.03.2025 - 17:28

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan güllaç, klasik haliyle hafif ve sütlü bir lezzet sunar. Ancak bu kez geleneksel tarife farklı bir yorum getiriyor ve çikolata ile buluşturuyoruz! Çikolatalı güllaç, hem klasik tatlı severleri hem de çikolata tutkunlarını mutlu edecek enfes bir alternatiftir. Peki, iftarı tatlısız yapamayanlar için pratik bir lezzet olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes çikolatalı güllaç tarifi...

ÇİKOLATALI GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

1 su bardağı toz şeker

150 gram bitter çikolata

1 paket vanilin

1 su bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Çilek, file badem, toz Antep fıstığı

ÇİKOLATALI GÜLLAÇ YAPILIŞI

Derin bir tencerede sütü ısıtın.

Kaynama noktasına gelmeden önce altını kısıp, içerisine toz şekeri ve küçük parçalara bölünmüş bitter çikolatayı ekleyin.

Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ilave edin ve karıştırıp ılınmaya bırakın.

Geniş bir tepsiye bir yaprak güllaç serin.

Üzerine hazırladığınız ılık çikolatalı süt karışımından gezdirin.

Yaprak yumuşadıktan sonra ikinci katı ekleyin ve aynı işlemi tekrar edin.

Güllaç yapraklarının yarısına geldiğinizde, araya dövülmüş ceviz serpiştirin.

İsteğe göre fındık veya Antep fıstığı da ekleyebilirsiniz.

Kalan güllaç yapraklarını da çikolatalı sütle ıslatarak üst üste yerleştirin.

Kalan süt karışımını tatlının üzerine gezdirin ve tatlınızı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Soğuyan güllaç tatlınızı dilimleyin.

Üzerini taze çilek dilimleri, file badem ve toz Antep fıstığıyla süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!