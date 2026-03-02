İftara hafif ve doyurucu başlangıç: Patates çorbası tarifi

Uzun süren açlığın ardından mideyi yormayan, besleyici ve tok tutan bir çorba seçmek büyük önem taşıyor. Patates çorbası; yüksek lif oranı ve doyuruculuğuyla iftar için ideal bir alternatif sunuyor. Sade malzemelerle hazırlanması ve ekonomik olması da sofraların kurtarıcısı haline getiriyor.

MALZEMELER

3 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

Yarım su bardağı süt (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Patatesleri soyup küp küp doğrayın. Soğanı ince ince kıyın.

Tereyağı ve sıvı yağı tencerede ısıtın, soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Unu ilave ederek kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Doğranmış patatesleri ekleyin ve birkaç dakika karıştırın.

Sıcak suyu ya da tavuk suyunu ilave edip patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Sütü ve baharatları ekleyip bir taşım daha kaynatın.