İftara hızlıca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Lavaş kebap tarifi

Lavaş kebap, hem pratik hem de doyurucu bir ana yemek seçeneğidir. Lavaşların arasına yerleştirilen baharatlı kıyma harcı ve özel sosu ile hem gözleri hem de damakları şenlendirir. Evde hazırlaması kolay olan bu tarif, akşam yemeklerinde veya özel davetlerde sofralarınızın yıldızı olmaya adaydır. İşte, iftara hızlıca hazırlayabileceğiniz nefis lavaş kebap tarifi...

LAVAŞ KEBAP TARİFİ

Malzemeler

Lavaş kebap için:

6 adet lavaş

750 gr kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 avuç su

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

Sos için:

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

½ su bardağı su

¼ su bardağı ayçiçek yağı

Servis için:

Süzme yoğurt

LAVAŞ KEBAP YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında kıyma, rendelenmiş soğan, su, tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi yoğurun.

Lavaşların kenar kısımlarını kesin ve kare şekline getirin.

Lavaşların üzerine hazırladığınız harcı yayın ve üst üste yerleştirin.

Katları 4 eşit parçaya kesin, yan çevirerek yan yana dizin.

Alt kısımlarından çöp şişleri geçirin ve 5 eşit parçaya bölün.

Fırın telini yerleştirdiğiniz tepsiye dizin ve 220 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Küçük bir tencerede salçalar, su ve ayçiçek yağını karıştırın.

Hazırladığınız sosu kebapların üzerine sürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika daha pişirin.

Servis tabağının tabanına yoğurdu yayın, kebapları dizin ve fırında oluşan yağı üzerine gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun!