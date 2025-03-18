İftara 30 dakikada hazırlayabileceğiniz yöresel lezzet: Kıymalı tirit tarifi

Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:17

Güncelleme: 18.03.2025 - 17:17

Anadolu mutfağının köklü ve geleneksel yemeklerinden biri olan tirit, eski zamanlardan beri sofraları şenlendiren bir lezzettir. Genellikle bayat ekmeklerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu yemek, ekonomik olmasının yanı sıra besleyiciliğiyle de ön plana çıkar. Farklı yörelerde tavuklu, etli ya da kıymalı olarak hazırlanan tirit, yoğurt ve tereyağı ile zenginleştirilerek tam bir lezzet şölenine dönüşür. Peki, iftara 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu yöresel lezzet nasıl yapılır? işte, enfes kıymalı tirit tarifi...

KIYMALI TİRİT TARİFİ

Malzemeler

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

4 dilim bayat ekmek (tercihen pide veya bazlama da kullanılabilir)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)

1 su bardağı sıcak su (kıymanın suyunu açmak için)

1 kase yoğurt

1-2 diş sarımsak

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Maydanoz (isteğe bağlı süslemek için)

KIYMALI TİRİT YAPILIŞI

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve ince doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

Kıyma iyice kavrulduktan sonra tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.

Dilerseniz bir tatlı kaşığı domates salçası da ilave edebilirsiniz.

1 su bardağı sıcak suyu tavaya dökün ve kıymanın lezzetinin suya geçmesi için 5 dakika kadar kaynatın.

Altını kapatıp dinlenmeye bırakın.

Bayat ekmekleri küçük küpler halinde doğrayın ve geniş bir servis tabağına yerleştirin.

Kıymanın suyundan birkaç kaşık alıp ekmeklerin üzerine gezdirin.

Ekmekler, bu lezzetli suyu çekerek yumuşayacak ve daha lezzetli olacaktır.

Yoğurdu bir kaseye alın ve içine ezilmiş sarımsakları ekleyip karıştırın.

Yoğurdu, ekmeklerin üzerine eşit bir şekilde dökün.

Hazırladığınız kıymayı, yoğurdun üzerine gezdirerek yerleştirin.

İsterseniz biraz daha yoğurt ilavesi yapabilirsiniz.

Küçük bir tavada tereyağını eritin ve kırmızı toz biberi ekleyerek kızdırın.

Bu nefis tereyağlı sosu, kıymanın üzerine dökün.

İsteğe bağlı olarak ince kıyılmış maydanozla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!