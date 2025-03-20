İftara özel lezzet: Domates dolması tarifi

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:24

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:24

Ramazan sofralarında ağır yemekler yerine hem lezzetli hem de hafif tarifler arıyorsanız, iftara özel domates dolması tam size göre! Pratik yapımı, enfes aroması ve besleyici iç harcıyla iftar menünüzde harika bir alternatif olacak. İşte adım adım nefis domates dolması tarifi!

MALZEMELER

Dolma için:

8 adet büyük boy domates

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

1 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı doğranmış maydanoz

Pişirmek için:

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Domatesleri hazırlayın: Domateslerin üst kısımlarını kapak şeklinde kesin ve içlerini dikkatlice çıkarın. Çıkan domates içlerini bir kenara ayırın.

İç harcı yapın: Bir tavada zeytinyağını ısıtıp doğranmış soğanı kavurun. Üzerine yıkanmış pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Domates içlerini doğrayıp tavaya ekleyin. Salçayı, baharatları ve sıcak suyu ekleyerek pirinçler hafifçe suyu çekene kadar pişirin. Son olarak maydanozu ekleyip karıştırın.

Domatesleri doldurun: Hazırladığınız harcı domateslerin içine doldurun ve üzerlerine domates kapaklarını kapatın.

Pişirme aşaması: Dolmaları tencereye dizin, sıcak su ve zeytinyağını ekleyerek kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.

Sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz! Yanına yoğurt ekleyerek iftar sofranızda hafif ve nefis bir seçenek olarak sunabilirsiniz.