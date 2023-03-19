İftariyelik nedir? İftariye tabağı nasıl hazırlanır?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:02

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 19:02

İftarda oruçumuzu su veya hurma ile açtıktan sonra hafif bir besinlerle devam etmek en sağlıklı seçim. Düşük kan şekerini dengelemek, vücuda enerji vermek için ana yemekten önce iftariye tabağı servis edilir. İçinde peynir, zeytin, kuruyemiş ve kuru meyveler bulunur. İftariye tabağı sayesinde açlık yatıştırılır ve kan şekeri yükseltilir. Bu sayede normalden daha fazla yemek yemek engellenmiş olur. Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan iftariye tabağı, yalnızca evlerde değil, restoranlarda da mutlaka servis edilir. Peki, iftariye tabağı nasıl hazırlanır? İftariye tabağında neler olması gerekir? İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiz nefis iftariye tabağı tarifi…

İFTARİYE TABAĞI NASIL HAZIRLANIR?

İftariye tabağı için büyük ve uzun bir servis tabağı kullanabilirsiniz. İftariye tabağına ekleyebileceğiniz malzemeler şu şekildedir…

Hurma



Taze peynir çeşitleri



Eski kaşar



Zeytin



Kuru kayısı



Kuru incir



Kuru üzüm



Badem



Fındık



Ceviz



Çeri domates



Pastırma





İFTARİYE TABAĞI HAZIRLAMAK İÇİN ÖNERİLER

İftariye tabağını hazırlamak için, evde olan malzemeleri kullanabilirsiniz.



Malzemeleri mutlaka dilimleyerek küçük porsiyonlar haline getirin.



Kuru meyveleri ikiye bölerek aralarına ceviz veya badem yerleştirebilirsiniz.



Zeytin ve peynirlere kürdan batırarak daha kolay bir şekilde servis edebilirsiniz.



Çeri domatesi ikiye bölerek şık bir sunum elde edebilirsiniz.



Peynirleri üzerine çörek otu serpebilirsiniz.



