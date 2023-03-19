İftariyelik nedir? İftariye tabağı nasıl hazırlanır?

Ramazanda iftar açmak için hazırlanmış tabağa dizilen yemek öncesi yenilen soğuk yiyecek ve içeceklerin tümüne iftariyelik denir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:02
İftariyelik nedir? İftariye tabağı nasıl hazırlanır?
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İftarda oruçumuzu su veya hurma ile açtıktan sonra hafif bir besinlerle devam etmek en sağlıklı seçim. Düşük kan şekerini dengelemek, vücuda enerji vermek için ana yemekten önce iftariye tabağı servis edilir. İçinde peynir, zeytin, kuruyemiş ve kuru meyveler bulunur. İftariye tabağı sayesinde açlık yatıştırılır ve kan şekeri yükseltilir. Bu sayede normalden daha fazla yemek yemek engellenmiş olur. Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan iftariye tabağı, yalnızca evlerde değil, restoranlarda da mutlaka servis edilir. Peki, iftariye tabağı nasıl hazırlanır? İftariye tabağında neler olması gerekir? İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiz nefis iftariye tabağı tarifi…

İFTARİYE TABAĞI NASIL HAZIRLANIR?

İftariye tabağı için büyük ve uzun bir servis tabağı kullanabilirsiniz. İftariye tabağına ekleyebileceğiniz malzemeler şu şekildedir…

Hurma

Taze peynir çeşitleri

Eski kaşar

Zeytin

Kuru kayısı

Kuru incir

Kuru üzüm

Badem

Fındık

Ceviz

Çeri domates

Pastırma

İFTARİYE TABAĞI HAZIRLAMAK İÇİN ÖNERİLER

İftariye tabağını hazırlamak için, evde olan malzemeleri kullanabilirsiniz.

Malzemeleri mutlaka dilimleyerek küçük porsiyonlar haline getirin.

Kuru meyveleri ikiye bölerek aralarına ceviz veya badem yerleştirebilirsiniz.

Zeytin ve peynirlere kürdan batırarak daha kolay bir şekilde servis edebilirsiniz.

Çeri domatesi ikiye bölerek şık bir sunum elde edebilirsiniz.

Peynirleri üzerine çörek otu serpebilirsiniz.


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