Ramazanın gülü güllaç nasıl yapılır?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:18

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 18:12

Güllaç, 600 yıl önce Osmanlı’da mısır nişastasını saklama çabasıyla ortaya çıkmıştır. Üzerinden çok zaman geçmeden, 1400’lü yılların sonunda Kastamonulu Ali Usta sayesinde saray mutfağında da tanınmıştır. Hafif bir tatlı olduğu için oruç açıldıktan sonra mideyi rahatsız etmemesi ve kolay sindirilir olması güllacı, Ramazan ayının vazgeçilmezi yapıyor. Geleneksel olarak iftar sofralarında sık sık yer verilen güllaç süt, toz şeker ve gül suyu ile kolayca hazırlanır. İsteğe göre ceviz, fındık, antep fıstığı ve meyve dilimleri ile süslenir. Ülkemizde kullanıma hazır kuru güllaç yaprakları yılda ortalama 250 ton üretiliyor ve yüzde 85'i Ramazan’da tüketiliyor. İdeal yaprak ağırlığının 30-35 gram olması gerekiyor. Ağırlık artarsa güllaç lapalaşıyor, azalırsa kırılıyor. Şekerle kaynatılan sütün ılındıktan sonra beyaz yapraklar üzerine teker teker dökülmesi ve orta katına ceviz, badem, fındık, antep fıstığı gibi yemişler yerleştirilmesiyle güllaç tatlısı ortaya çıkıyor. Günümüzde gül suyu herkes tarafından tercih edilmesede, nar ilave edilmesi geleneği devam ediyor. İşte sizlere iftar sofralarının vazgeçilmezi nefis bir güllaç tarifi…

GÜLLAÇ

Malzemeler

1 paket kuru güllaç yaprağı

2 litre süt

3 su bardağı toz şeker

250 gr ceviz içi, veya çekilmiş antep fıstığı



Üzeri için

3-4 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz içi, antep fıstığı

Çilek



Dilerseniz gül suyu



Yapılışı

Sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alın. Bu aşamada dilerseniz gül suyu ekleyebilirsiniz. Cevizi hafif iri kalacak şekilde rondoda çekin. Güllacı hazırlayacağınız kabın içerisine bir kepçe ılık sütten ekleyin. Üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böldüğünüz güllaç yapraklarını dizin. İyice ıslandığından emin olduktan sonra paketteki yaprakların kalanını yerleştirin. Sütü çekmeleri için bekledikten sonra çekilmiş cevizi veya antep fıstığını dökün ve kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde ıslatarak üzerine dizin. Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra güllacınızı keserek dilimleyin. Dövülmüş ceviz veya antep fıstığı serpin. Çilek ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

GÜLLAÇ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Güllacı bol sütle yapmak gerekir. Eğer güllaç yaprakları ıslandıktan sonra havayla temas ederse jöleleşir ve

güllaç lezzetini kaybeder. Bunun için üzerine bol süt dökülmeli ve havayla teması kesilmelidir.

Süt mutlaka ılık olmalıdır. Şeker eridikten hemen sonra ocaktan alınmalıdır. Sütün sıcak olması güllacın hamur olmasına neden olacaktır.

Güllacın süslemesi sade olmalıdır. En fazla ceviz, fındık, kiraz şekeri ve nar ile süslenmesi önerilir.

Mutlaka buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketilir.

Güllacın sütlü şerbetine gül suyu ekleyerek gül sulu güllaç yapabilirsiniz.

Süsleme servis esnasında olmalıdır. Bu sayede güllaç kararmayacaktır.





