İncecik hamuruyla yöresel bir lezzet: Puşkar böreği tarifi

Puşkar böreği, özellikle İç Anadolu ve Orta Karadeniz’in bazı yörelerinde hazırlanan, incecik açılmış hamurun içine peynirli ya da patatesli harç konularak sacda veya tavada pişirilen nefis bir börek çeşididir. Pratik yapımı, hafifliği ve her öğüne yakışan tadıyla geleneksel mutfakların sevilen tarifleri arasındadır. İnce hamuru ve bol iç harcıyla hem doyurucu hem de ekonomik bir lezzet isteyenler için ideal bir seçenektir.

PUŞKAR BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yaklaşık 1–1,5 su bardağı ılık su

İç harcı için (klasik peynirli):

200 g beyaz peynir

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Pişirmek için:

Sıvı yağ veya tereyağı

PUŞKAR BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Hamuru yoğurun:

Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin ve kontrollü şekilde ılık suyu ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Bezeleri hazırlayın:

Hamuru 8–10 eşit parçaya bölerek bezeler yapın. Üzerini örtün ve 15–20 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı karıştırın:

Peynir, maydanoz ve baharatları bir kapta harmanlayın.

Hamuru açın:

Dinlenen bezeleri un yardımıyla incecik açın. Hamur ne kadar ince olursa puşkar böreği o kadar hafif olur.

Harç ekleyin:

Açtığınız hamurun yarısına iç harcı yayın ve diğer yarısını üzerine kapatın. Kenarlarını iyice bastırarak kapatın.

Pişirin:

Isıtılmış sacda, döküm tavada veya geniş bir yapışmaz tavada börekleri arkalı önlü çevirerek pişirin.

Üzerine tereyağı veya sıvı yağ sürerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.