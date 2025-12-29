İngilitere'nin efsaneleşen tatlısı: Eton Mess tarifi

Kökeni 19. yüzyıla dayanan Eton Mess, adını İngiltere’nin ünlü Eton College’ından alan ve özellikle yaz aylarında tercih edilen hafif bir tatlı olarak biliniyor. Rivayete göre bir kriket maçında tatlının karışmasıyla ortaya çıkan bu “dağınık” sunum, zamanla İngiliz mutfağının simgelerinden biri hâline geldi. Çileğin tazeliği, çıtır beze parçaları ve yumuşak krema dokusuyla Eton Mess, hem pratik hazırlanışı hem de serinletici etkisiyle öne çıkıyor.

ETON MESS TARİFİ

Malzemeler

300 g taze çilek

200 ml soğuk krema (çırpma kreması)

8–10 adet beze (mereng)

1–2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Yapılışı