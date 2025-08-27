İngiliz mutfağından kalabalık sofralara çok yakışacak enfes lezzet: Cottage pie tarifi

İngiliz mutfağının klasiklerinden biri olan Cottage Pie, hem doyurucu hem de pratik bir fırın yemeğidir. Kıymalı iç harcı, üzerindeki kremsi patates püresiyle birleştiğinde tam bir lezzet şöleni ortaya çıkar. Özellikle soğuk kış akşamlarında sofraları şenlendiren Cottage Pie, tüm aile bireylerini bir araya getiren nefis bir yemektir. Peki, kalabalık sofralara çok yakışacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz cottage pie tarifi...

COTTAGE PIE TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

500 g kıyma

2 adet soğan (ince doğranmış)

2 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı et suyu

1 su bardağı bezelye

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kekik

Püre için:

5 adet büyük patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt

Tuz

COTTAGE PIE YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın, tereyağı ve süt ile püre haline getirin.

Tuzunu ayarlayın ve kenara alın.

Bir tavada yağı ısıtın, soğan ve sarımsağı kavurun.

Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Havuçları ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Salçayı ve et suyunu ilave edin.

Ardından bezelyeyi ekleyin.

Tuz, karabiber ve kekikle tatlandırın. Kısık ateşte birkaç dakika kaynatın.

Fırın kabına kıymalı harcı yayın.

Üzerine patates püresini eşit şekilde sürün.

180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Patates püresine biraz kaşar peyniri ekleyerek daha lezzetli ve kızarmış bir üst katman elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!