İngiliz mutfağının efsaneleşen klasiği: Fish and chips tarifi

19.yüzyıldan bu yana İngiliz mutfağının simgelerinden biri olarak kabul edilen fish and chips, sade malzemeleri ve doyurucu yapısıyla geniş kitlelere hitap ediyor. Genellikle morina (cod) veya mezgit gibi beyaz etli balıklarla hazırlanan bu yemek, kalın kesilmiş patates kızartmasıyla birlikte servis ediliyor. Limon, tartar sos ve bezelye püresi gibi eşlikçilerle tamamlanan fish and chips, evde de kolaylıkla uygulanabilen klasik bir tarif sunuyor.
FISH AND CHIPS TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet beyaz etli balık filetosu (morina, mezgit veya haddock)
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı soğuk soda veya maden suyu
- 3–4 adet büyük patates
- Kızartmak için sıvı yağ
- Tuz
- Limon dilimleri
- Tartar sos
- Bezelye püresi (mushy peas)
Yapılışı
- Patatesleri soyun, kalın çubuklar halinde doğrayın ve nişastasını bırakması için soğuk suda 15–20 dakika bekletin.
- Patatesleri süzüp kurulayın, kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Havlu kâğıt üzerine alıp tuzlayın.
- Balık filetolarını kurulayın ve hafifçe unlayın.
- Bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve karabiberi karıştırın.
- Soğuk soda veya maden suyunu ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.
- Balıkları hazırlanan karışıma bulayın.
- Kızgın yağda balıkları altın sarısı ve çıtır olana kadar kızartın.
- Fazla yağını alması için havlu kâğıt üzerine çıkarın.