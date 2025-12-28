İngiliz mutfağının efsaneleşen klasiği: Fish and chips tarifi

19.yüzyıldan bu yana İngiliz mutfağının simgelerinden biri olarak kabul edilen fish and chips, sade malzemeleri ve doyurucu yapısıyla geniş kitlelere hitap ediyor. Genellikle morina (cod) veya mezgit gibi beyaz etli balıklarla hazırlanan bu yemek, kalın kesilmiş patates kızartmasıyla birlikte servis ediliyor. Limon, tartar sos ve bezelye püresi gibi eşlikçilerle tamamlanan fish and chips, evde de kolaylıkla uygulanabilen klasik bir tarif sunuyor.

FISH AND CHIPS TARİFİ

Malzemeler

2 adet beyaz etli balık filetosu (morina, mezgit veya haddock)

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı soğuk soda veya maden suyu

3–4 adet büyük patates

Kızartmak için sıvı yağ

Tuz

Limon dilimleri

Tartar sos

Bezelye püresi (mushy peas)

Yapılışı