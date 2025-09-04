İngiliz mutfağının geleneksel tatlısı: MasterChef boiled pudding tarifi

İngiltere’nin yüzyıllardır süregelen tatlı geleneği boiled pudding, diğer adıyla “haşlanmış puding”, kuru meyveler, baharatlar ve unun harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Özel kalıplarda, su dolu tencerelerde uzun süre haşlanarak pişirilen bu puding, yoğun kıvamı ve aromatik lezzetiyle dikkat çekiyor. Noel döneminde sıkça yapılan ve “Christmas Pudding” olarak da bilinen boiled pudding, yanında vanilya sosu veya krema ile servis edildiğinde sofralara nostaljik bir İngiliz esintisi katıyor. Peki, İngiliz mutfağının geleneksel tatlısı olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef boiled pudding tarifi...

Malzemeler

200 g un

100 g ekmek kırıntısı

150 g kuyruk yağı (ya da tereyağı/margarin)

150 g toz şeker

2 adet yumurta

150 g kuru üzüm

100 g kuş üzümü (currant)

50 g kuru erik (doğranmış)

1 tatlı kaşığı tarçın

½ tatlı kaşığı rendelenmiş muskat

1 çay kaşığı kabartma tozu

100 ml süt (gerekirse biraz daha)

1 çimdik tuz

Yapılışı