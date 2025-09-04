İngiliz mutfağının geleneksel tatlısı: MasterChef boiled pudding tarifi

İngiltere’nin yüzyıllardır süregelen tatlı geleneği boiled pudding, diğer adıyla “haşlanmış puding”, kuru meyveler, baharatlar ve unun harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Özel kalıplarda, su dolu tencerelerde uzun süre haşlanarak pişirilen bu puding, yoğun kıvamı ve aromatik lezzetiyle dikkat çekiyor. Noel döneminde sıkça yapılan ve “Christmas Pudding” olarak da bilinen boiled pudding, yanında vanilya sosu veya krema ile servis edildiğinde sofralara nostaljik bir İngiliz esintisi katıyor. Peki, İngiliz mutfağının geleneksel tatlısı olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef boiled pudding tarifi...
Malzemeler
- 200 g un
- 100 g ekmek kırıntısı
- 150 g kuyruk yağı (ya da tereyağı/margarin)
- 150 g toz şeker
- 2 adet yumurta
- 150 g kuru üzüm
- 100 g kuş üzümü (currant)
- 50 g kuru erik (doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- ½ tatlı kaşığı rendelenmiş muskat
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 100 ml süt (gerekirse biraz daha)
- 1 çimdik tuz
Yapılışı
- Geniş bir kapta un, ekmek kırıntısı, şeker, kabartma tozu, tuz ve baharatları karıştırın.
- Küçük parçalanmış kuyruk yağı (veya tereyağı) ve yumurtaları ekleyin. Karıştırmaya devam edin.
- Üzüm, kuş üzümü ve doğranmış erikleri katın.
- Yavaş yavaş süt ekleyerek koyu kek hamuru kıvamına getirin.
- Yağlanmış ve unlanmış ısıya dayanıklı bir puding kalıbına aktarın. Üzerini temiz bir bez ya da yağlı kağıtla kapatın, sıkıca bağlayın.
- Derin bir tencereye su doldurun (kalıbın en az yarısına gelecek kadar). Puding kalıbını tencereye yerleştirin. Kısık ateşte 3–4 saat arası pişirin. Suyun eksilmemesine dikkat edin, gerektiğinde kaynar su ilave edin.
- Puding piştikten sonra kalıptan çıkarın. Dilimleyerek sıcak ya da ılık servis edin. İsterseniz vanilya sosu veya kremayla sunabilirsiniz.