İskandinav mutfağının lezzetli tatlısı: Kladdkaka

Mutfak literatüründe "yapışkan kek" anlamına gelen Kladdkaka, İsveç’in en popüler Fika (kahve molası) tatlılarından biridir. Yapı olarak Amerikan brownisine benzese de kabartma tozu içermemesi ve fırında çok daha kısa süre tutularak içinin çamurumsu/akışkan bir kıvamda kalmasıyla ondan ayrılır. Bu tarifin en büyük avantajı, çikolatayı eritmekle uğraşmadan sadece kaliteli kakao, tereyağı ve şekerle mikser bile kullanmadan tek bir kapta hızlıca hazırlanabilmesidir.
KLADDKAKA TARİFİ
Malzemeler
- 150 gram tereyağı (eritilmiş ve ılık)
- 3 adet yumurta
- 1.5 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 5 yemek kaşığı kaliteli kakao
- 1 paket vanilya
- Bir çimdik tuz
Üzeri ve Servis İçin:
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- Çırpılmış krema veya vanilyalı dondurma
Yapılışı
- Kelepçeli veya yuvarlak bir kalıbın tabanına pişirme kağıdı serip kenarlarını hafifçe yağlayın. Fırını 175°C dereceye (alt-üst ayar) ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
- Tereyağını bir sos tenceresinde eritip ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Derin bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alın. Bir el çırpıcısı yardımıyla, malzemeler sadece birleşip hafifçe pürüzsüzleşene kadar karıştırın. (Mikserle çok fazla çırpıp hamuru kabartmamak kekin yapışkan kıvamı için önemlidir).
- Ilıyan eritilmiş tereyağını ve vanilyayı yumurtalı karışıma ekleyip tel çırpıcıyla kısa bir süre karıştırın.
- Unu, kakaoyu ve bir çimdik tuzu eleyerek kabın içine ilave edin. Spatula yardımıyla tüm malzemeler homojen bir şekilde karışana kadar dıştan içe doğru nazikçe altüst edin. Yoğun ve koyu kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz.
- Hazırladığınız hamuru kalıba dökün ve üzerini bir spatula yardımıyla düzleyin.
- Önceden ısıtılmış 175°C fırında, keki yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardığınızda kenarları sabitlenmiş, ancak ortası salladığınızda hafifçe jöle gibi sallanıyor olmalıdır.
- Fırından çıkan keki kalıbıyla birlikte oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri eleyin. Dilimleyerek yanında çırpılmış sade krema veya vanilyalı dondurma ile servis yapın.