İskandinav usulü enfes lezzet: MasterChef somon gravlaks tarifi

İnce dilimlenmiş somonun taze otlar, şeker, tuz ve baharatlarla marine edilmesiyle hazırlanan somon gravlaks, sofralara zarafet katan en özel İskandinav lezzetlerinden biridir. Özel davet sofralarında şık bir başlangıç olarak tercih edilen bu tarif, hem pratik hazırlanışı hem de hafif lezzetiyle öne çıkıyor. Peki, bu enfes yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef somon gravlaks tarifi...

SOMON GRAVLAKS TARİFİ

Malzemeler:

1 kg derisi üzerinde taze somon fileto

½ su bardağı iri taneli deniz tuzu

½ su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı karabiber

1 demet taze dereotu

1 adet limon kabuğu rendesi

SOMON GRAVLAKS YAPILIŞI

Bir kapta tuz, şeker, karabiber ve limon kabuğu rendesini karıştırın.

Somon filetolarını kağıt havluyla kurulayın.

Derisi alta gelecek şekilde düz bir kaba yerleştirin.

Somonun üzerine hazırladığınız karışımı eşit şekilde yayın.

Ardından bolca dereotu ekleyin.

Üzerini streç film ile kaplayın ve üzerine ağırlık koyarak buzdolabında 48 saat bekletin.

Marine süresi dolunca somonu çıkarın, fazla tuz ve şekeri silkeleyin.

İnce ince dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!