İspanya’nın geleneksel lezzeti: Paella Valenciana

Orta Çağ’dan bu yana Valencia’da yapılan Paella, bugün İspanya’nın ulusal yemeklerinden biri kabul ediliyor. Safranla renklenen pirinç, tavuk, tavşan eti, deniz ürünleri ve sebzelerle birleşerek doyurucu ve şık bir yemek ortaya çıkarıyor. Büyük, geniş tabanlı tavalarda pişirilen Paella, hem geleneksel hem de modern mutfaklarda farklı çeşitleriyle yer buluyor.

PAELLA VALENCIA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı arborio veya paella pirinci

400 gr tavuk but eti (parçalara ayrılmış)

200 gr yeşil fasulye

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam safran

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1,5 litre tavuk suyu

Tuz, karabiber

Yapılışı