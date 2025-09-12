İspanya’nın geleneksel lezzeti: Paella Valenciana

Orta Çağ’dan bu yana Valencia’da yapılan Paella, bugün İspanya’nın ulusal yemeklerinden biri kabul ediliyor. Safranla renklenen pirinç, tavuk, tavşan eti, deniz ürünleri ve sebzelerle birleşerek doyurucu ve şık bir yemek ortaya çıkarıyor. Büyük, geniş tabanlı tavalarda pişirilen Paella, hem geleneksel hem de modern mutfaklarda farklı çeşitleriyle yer buluyor.
PAELLA VALENCIA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı arborio veya paella pirinci
- 400 gr tavuk but eti (parçalara ayrılmış)
- 200 gr yeşil fasulye
- 1 adet kırmızı biber (doğranmış)
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tutam safran
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1,5 litre tavuk suyu
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Geniş bir paella tavasında zeytinyağını ısıtın, tavuk etlerini altın rengi alana kadar kavurun.
- Doğranmış fasulye ve biberleri ekleyin, birkaç dakika çevirin.
- Rendelenmiş domatesi, kırmızı biberi ve safranı ilave edin.
- Pirinci ekleyip birkaç dakika karıştırın, ardından sıcak tavuk suyunu dökün.
- Orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin, pirinçler yumuşayınca ocaktan alın.
- Servis etmeden önce 10 dakika dinlendirin.