İspanya'nın kalbinden geleneksel bir lezzet: Cocido Madrileno

İspanya’nın başkenti Madrid’de doğan ve oradan ülke mutfağına yayılan “Cocido Madrileño”, sadece bir yemek değil, kültürel bir ritüel olarak kabul ediliyor. Geleneksel olarak üç aşamada servis edilen bu güveçte nohut, sebzeler, sosis ve etler yavaş yavaş pişirilerek derin bir lezzet tabanı oluşturuluyor. Kış aylarında güçlü bir ana yemek arayanlar için, bu tarif hem besleyici hem de sofraya sohbet getiren bir gelenek.

COCIDO MADRILENO TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut (akşamdan ıslatılmış)

300 gr dana kaburga (kemikli)

200 gr tavuk but veya baget

1 adet İspanyol chorizo sucuğu (yoksa acısız sucuk)

100 gr pastırma veya tütsülenmiş et

1 adet büyük patates

2 adet havuç

1 adet pırasa

1/4 lahana (isteğe bağlı)

1 soğan

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı