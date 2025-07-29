İspanya'nın saklı lezzeti: Migas tarifi

İspanya’nın Endülüs ve La Mancha bölgelerinde yüzyıllardır yapılan Migas, aslında bir “fakir yemeği” olarak biliniyor. Ancak basit malzemelerle hazırlanan bu yemek, lezzetinin derinliği ve doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. Bugün hem geleneksel tariflere sadık kalan restoranlarda hem de modern şeflerin dokunuşlarıyla karşımıza çıkıyor. Ekmek israfını önleyen, zamansız bir tarif: İşte evde kolayca yapabileceğiniz otantik Migas!

MİGAS TARİFİ

Malzemeler:

300 gram bayat ekmek (tercihen köy ekmeği veya rustik ekmek)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 diş sarımsak (bütün halde veya ezilmiş)

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe göre acı veya tatlı)

1 çay kaşığı tuz

1 avuç doğranmış pastırma, chorizo veya sucuk (isteğe bağlı)

Yanına: kızarmış yumurta veya üzüm (İspanya’da farklı sunumlar meşhur)

Yapılışı: