İspanya'nın saklı lezzeti: Migas tarifi

İspanya’nın Endülüs ve La Mancha bölgelerinde yüzyıllardır yapılan Migas, aslında bir “fakir yemeği” olarak biliniyor. Ancak basit malzemelerle hazırlanan bu yemek, lezzetinin derinliği ve doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. Bugün hem geleneksel tariflere sadık kalan restoranlarda hem de modern şeflerin dokunuşlarıyla karşımıza çıkıyor. Ekmek israfını önleyen, zamansız bir tarif: İşte evde kolayca yapabileceğiniz otantik Migas!
MİGAS TARİFİ
Malzemeler:
- 300 gram bayat ekmek (tercihen köy ekmeği veya rustik ekmek)
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4-5 diş sarımsak (bütün halde veya ezilmiş)
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe göre acı veya tatlı)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 avuç doğranmış pastırma, chorizo veya sucuk (isteğe bağlı)
- Yanına: kızarmış yumurta veya üzüm (İspanya’da farklı sunumlar meşhur)
Yapılışı:
- Bayat ekmekleri küçük küpler halinde doğrayın ve üzerini hafifçe ıslatacak kadar su serpin. Üzerini örtüp en az 1 saat bekletin.
- Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsakları ekleyin ve altın rengini alana kadar kavurun.
- Ardından kırmızı biberi ekleyin, hemen ardından ıslatılmış ekmek parçalarını ilave edin.
- Sürekli karıştırarak, dışı kıtır kıtır olana dek ekmekleri kavurun. (Dilerseniz bu aşamada doğranmış pastırma ya da sucuk da ekleyebilirsiniz.)
- Sıcak olarak, üzerine kızarmış yumurta ya da üzümle servis edin. Afiyet olsun!