İspanya’nın simge yemeği: Paella tarifi

İspanya’nın Valencia bölgesinden tüm dünyaya yayılan Paella, geleneksel olarak büyük ve geniş tavada pişirilen bir pirinç yemeği. Deniz ürünleri, tavuk, sebze ve safranla hazırlanan bu yemek, hem renkli görünümü hem de zengin aromasıyla dikkat çekiyor. İspanyollar için bir aile yemeği olan Paella, bugün Akdeniz mutfağının en tanınan ve en sevilen tariflerinden biri haline geldi.
PAELLA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı kısa taneli pirinç (Arborio veya Valencia pirinci)
- 400 gr karides
- 200 gr midye
- 200 gr kalamar
- 2 adet tavuk but (kuşbaşı doğranmış)
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet yeşil biber
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı safran
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 4 su bardağı tavuk suyu
- Zeytinyağı
- Tuz, karabiber
- Taze maydanoz (servis için)
- Limon dilimleri
Yapılışı
- Geniş ve derin bir paella tavasında (veya geniş bir tavada) zeytinyağını ısıtın.
- Tavuk parçalarını ekleyip altın rengini alana kadar kavurun, ardından çıkarın.
- Aynı tavaya doğranmış soğan, sarımsak ve biberleri ekleyin, yumuşayıncaya kadar kavurun.
- Rendelenmiş domatesi ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
- Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun, ardından safran, kırmızı toz biber ve tuzu ilave edin.
- Tavuk suyunu ekleyin, karıştırmadan orta ateşte pişirin.
- Tavuk, karides, midye ve kalamarı pirincin üzerine yerleştirin.
- Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp 5 dakika dinlendirin.
- Taze maydanoz ve limon dilimleriyle servis edin.