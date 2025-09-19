İspanya’nın simge yemeği: Paella tarifi

İspanya’nın Valencia bölgesinden tüm dünyaya yayılan Paella, geleneksel olarak büyük ve geniş tavada pişirilen bir pirinç yemeği. Deniz ürünleri, tavuk, sebze ve safranla hazırlanan bu yemek, hem renkli görünümü hem de zengin aromasıyla dikkat çekiyor. İspanyollar için bir aile yemeği olan Paella, bugün Akdeniz mutfağının en tanınan ve en sevilen tariflerinden biri haline geldi.

PAELLA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kısa taneli pirinç (Arborio veya Valencia pirinci)

400 gr karides

200 gr midye

200 gr kalamar

2 adet tavuk but (kuşbaşı doğranmış)

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 adet domates (rendelenmiş)

1 çay kaşığı safran

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

4 su bardağı tavuk suyu

Zeytinyağı

Tuz, karabiber

Taze maydanoz (servis için)

Limon dilimleri

Yapılışı