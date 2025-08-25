İspanyol mutfağından sofralara: Pollo al Horno con Verduras

İspanyol mutfağının evlerde en çok yapılan yemeklerinden biri olan fırında sebzeli tavuk, akşam yemeğinde hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor. Bol zeytinyağı ve taze sebzelerle hazırlanan bu yemek, tek tepsiyle büyük sofraları doyurabiliyor. Yanında pilav ya da salata ile servis edildiğinde tam bir akşam menüsüne dönüşüyor.

POLLO AL HORNO CON VERDURAS TARİFİ

Malzemeler

6 adet tavuk but veya baget

2 adet patates

2 adet havuç

1 adet kabak

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı biberiye

Tuz ve karabiber

Yarım limonun suyu

Yapılışı