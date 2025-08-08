İspanyol mutfağının altını: Patatesli tortilla

İspanya’nın en sevilen geleneksel tariflerinden biri olan Tortilla de Patatas, adeta ülkenin mutfak simgesi. Patates ve yumurtanın bir araya geldiği bu sade ama doyurucu yemek, sokak barlarından ev sofralarına kadar her yerde karşınıza çıkabilir. Soğuk ya da sıcak servis edilebilen bu klasik, ister tek başına bir öğün, ister tapas sofralarının yıldızı olabilir.
TORTILLA DE PATATAS TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet orta boy patates
- 1 adet büyük soğan (isteğe bağlı)
- 6 adet yumurta
- 1 su bardağı zeytinyağı (kızartmak için)
- Tuz & karabiber
Yapılışı:
- Patatesleri soyun, ince ve yarım ay şeklinde dilimleyin. Soğan kullanacaksanız onu da ince doğrayın.
- Zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın ve patatesleri (ve soğanı) kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Kızartmak değil, hafif kavurmak amaç.
- Pişen patatesleri süzerek bir kaba alın ve ılınmasını bekleyin.
- Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın, tuz ve karabiber ekleyin. Ilınan patateslerle karıştırın.
- Yapışmaz bir tavayı çok az yağlayıp karışımı dökün. Orta ateşte 5-6 dakika pişirin.
- Ters çevirerek diğer yüzünü de pişirin. (Büyük bir tabakla çevirmek işinizi kolaylaştırır.)
- Ilık ya da soğuk servis edin. Yanına biraz yeşil zeytin ve domatesle tam bir Akdeniz keyfi yakalayabilirsiniz.