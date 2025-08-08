İspanyol mutfağının altını: Patatesli tortilla

İspanya’nın en sevilen geleneksel tariflerinden biri olan Tortilla de Patatas, adeta ülkenin mutfak simgesi. Patates ve yumurtanın bir araya geldiği bu sade ama doyurucu yemek, sokak barlarından ev sofralarına kadar her yerde karşınıza çıkabilir. Soğuk ya da sıcak servis edilebilen bu klasik, ister tek başına bir öğün, ister tapas sofralarının yıldızı olabilir.

TORTILLA DE PATATAS TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

1 adet büyük soğan (isteğe bağlı)

6 adet yumurta

1 su bardağı zeytinyağı (kızartmak için)

Tuz & karabiber

Yapılışı: