İspanyol mutfağının efsanesi: Geleneksel paella tarifi

Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:29

Güncelleme: 26.08.2024 - 17:29

İspanya'nın simgelerinden biri haline gelen Paella, sofralarda adeta bir şölen yaratır. Hem yapılışındaki özen hem de sunduğu lezzet çeşitliliğiyle Paella, İspanyol mutfağının ruhunu en iyi yansıtan yemeklerden biridir.

Paella Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı kısa taneli pirinç (tercihen Valencia pirinci)

500 gram tavuk (kemiksiz, kuşbaşı doğranmış)

200 gram kalamar (doğranmış)

200 gram karides (ayıklanmış)

200 gram midye (kabukları temizlenmiş)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 adet soğan (ince doğranmış)

2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 çay kaşığı safran

4 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı bezelye

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber (paprika)

Limon dilimleri (servis için)

Yapılışı

Hazırlık:

Geniş ve derin bir paella tavasını veya büyük bir tavayı orta ateşte ısıtın. Biraz zeytinyağı ekleyin.

Tavuk parçalarını tavaya ekleyin ve her iki tarafı da altın rengi olana kadar pişirin. Tavuktan sonra kalamarı da ekleyip birkaç dakika pişirin. Tavukları ve kalamarları bir kenara alın.

Sebzelerin Sote Edilmesi:

Aynı tavaya doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyin, soğanlar şeffaflaşana kadar soteleyin.

Doğranmış kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin ve birkaç dakika pişirin.

Rendelenmiş domatesi, tatlı kırmızı toz biberi ve safranı ekleyin, karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.

Pirincin Eklenmesi:

Pirinci tavaya ekleyin ve tüm malzemelerle iyice karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Bu işlem, pirincin lezzetleri iyice çekmesini sağlar.

Tavuk Suyunun Eklenmesi:

Tavuk suyunu tavaya ekleyin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve pirincin suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin. Bu sırada pirinci karıştırmamaya özen gösterin, böylece Paella’nın tabanında hafifçe karamelize olmuş bir tabaka oluşur.

Deniz Ürünlerinin Eklenmesi:

Pirinç neredeyse tamamen piştiğinde karides, midye ve daha önce pişirdiğiniz tavuk ve kalamarı ekleyin. Bezelyeyi de ekleyin ve tüm malzemelerin iyice pişmesi için tavanın kapağını kapatarak birkaç dakika daha pişirin.

Servis:

Paella’yı ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin. Limon dilimleri ile süsleyerek sıcak servis yapın.