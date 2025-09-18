İspanyol mutfağının geleneksel lezzeti: Tortilla Espanola tarifi

İspanya’nın köklü mutfak kültürünün simge yemeklerinden biri olan Tortilla Espanola, patates, soğan ve yumurtanın birleşimiyle hazırlanıyor. Basit malzemelerden yapılmasına rağmen oldukça doyurucu ve besleyici olan bu omlet, ister sıcak ister soğuk servis edilebiliyor. Özellikle kahvaltı sofralarına farklı bir tat katmak isteyenler için mükemmel bir alternatif sunuyor.

TORTİLLA ESPANOLA TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patates

1 adet büyük soğan

5 adet yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı