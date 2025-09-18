İspanyol mutfağının geleneksel lezzeti: Tortilla Espanola tarifi

İspanya’nın köklü mutfak kültürünün simge yemeklerinden biri olan Tortilla Espanola, patates, soğan ve yumurtanın birleşimiyle hazırlanıyor. Basit malzemelerden yapılmasına rağmen oldukça doyurucu ve besleyici olan bu omlet, ister sıcak ister soğuk servis edilebiliyor. Özellikle kahvaltı sofralarına farklı bir tat katmak isteyenler için mükemmel bir alternatif sunuyor.
TORTİLLA ESPANOLA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy patates
- 1 adet büyük soğan
- 5 adet yumurta
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı
- Patatesleri soyup ince dilimler halinde doğrayın.
- Soğanı da yarım ay şeklinde doğrayın.
- Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtıp patates ve soğanları yumuşayıncaya kadar kavurun.
- Yumurtaları ayrı bir kapta çırpın, tuz ve karabiber ekleyin.
- Kavrulan patates ve soğanları yumurtalı karışıma ekleyin, karıştırın.
- Karışımı tavaya dökün, kısık ateşte altı pişince omleti ters çevirip diğer tarafını da pişirin.
- Dilimleyerek sıcak veya soğuk servis edin.