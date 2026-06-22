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İspanyol mutfağının gözdesi Gambas al Ajillo tarifi

İspanyol mutfağının gözdesi Gambas al Ajillo tarifi

22.06.2026 18:59:00
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Haber Merkezi
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İspanyol mutfağının gözdesi Gambas al Ajillo tarifi

İspanyol mutfağının en sevilen tapas tariflerinden biri olan Gambas al Ajillo, bol sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan karideslerin eşsiz uyumunu sunuyor. Pratik hazırlanışı ve yoğun aromasıyla dikkat çeken bu tarif, deniz ürünü sevenlerin favorileri arasında yer alıyor.
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Gambas al Ajillo, İspanya'nın geleneksel tapas yemeklerinden biridir. İspanyolcada "gambas" karides, "ajillo" ise sarımsaklı anlamına gelir. Az malzemeyle hazırlanan bu tarifte karidesler, sarımsak ve zeytinyağıyla kısa sürede pişirilerek servis edilir.

GAMBAS AL AJİLLO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 500 gram ayıklanmış karides
  • 6 diş sarımsak
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
  • İsteğe bağlı olarak birkaç damla limon suyu

GAMBAS AL AJİLLO NASIL YAPILIR?

Sarımsaklar ince dilimler halinde doğranır. Geniş bir tavada zeytinyağı ısıtılır ve sarımsaklar hafifçe renk alana kadar kavrulur.

Ardından pul biber eklenir ve birkaç saniye karıştırılır. Karidesler tavaya ilave edilerek yüksek ateşte 3-4 dakika boyunca pişirilir. Karideslerin pembeleşmesi ve suyunu çekmesi yeterlidir.

Tuz eklendikten sonra ocaktan alınır. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpilir ve isteğe bağlı olarak limon suyu gezdirilir.

Hazırlanan Gambas al Ajillo sıcak olarak servis edilir.

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