Yaz sofralarına ferahlık katacak lezzet: Karpuz salatası tarifi

Karpuz salatası, tatlı ve tuzlu lezzetlerin uyumunu sevenler için hazırlanan hafif bir yaz salatasıdır. Sulu karpuzun beyaz peynir, roka, nane ve zeytinyağıyla buluştuğu bu tarif, hem ara öğünlerde hem de ana yemeklerin yanında tercih edilebilir.

KARPUZ SALATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 su bardağı küp doğranmış karpuz

150 gram beyaz peynir veya feta peyniri

1 avuç roka

8-10 yaprak taze nane

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

İsteğe bağlı olarak ceviz içi

İsteğe bağlı olarak nar ekşisi

KARPUZ SALATASI NASIL YAPILIR?

Karpuzun çekirdekleri ayıklanır ve küp şeklinde doğranır. Roka ve nane yaprakları yıkanarak iri parçalar halinde hazırlanır.

Geniş bir servis kasesine karpuzlar alınır. Üzerine ufalanmış beyaz peynir, roka ve nane yaprakları eklenir.

Ayrı bir kapta zeytinyağı ve limon suyu karıştırılarak salatanın üzerine gezdirilir. İsteğe göre ceviz ve birkaç damla nar ekşisi de eklenebilir.

Malzemeler nazikçe harmanlandıktan sonra salata bekletilmeden servis edilir.