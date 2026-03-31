İspanyol omleti tarifi: Tortilla de patatas nasıl yapılır?

Tortilla de Patatas, İspanya’nın en bilinen yemeklerinden biridir. Az malzemeyle hazırlanmasına rağmen lezzetiyle öne çıkan bu omlet, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün her saatinde tercih edilebilir.

İSPANYOL OMLETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet patates

1 adet büyük boy kuru soğan (isteğe bağlı)

5 adet yumurta

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz

İSPANYOL OMLETİ NASIL YAPILIR?

Patatesleri soyup ince dilimler halinde doğrayın. Soğan kullanacaksanız, onu da ince ince doğrayın.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın ve patatesleri ekleyin. Kısık ateşte, patatesler yumuşayana kadar kızartmadan pişirin. Soğanı da ekleyip birlikte yumuşatın.

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın ve tuz ekleyin. Pişen patatesleri süzerek yumurtaya ilave edin ve karıştırın.

Karışımı tekrar tavaya dökün ve kısık ateşte pişirin. Altı kızardıktan sonra bir tabak yardımıyla ters çevirip diğer tarafını da pişirin