İsviçre'nin patatesli lezzeti: Rösti

Avrupa’nın farklı ülkelerinde kahvaltı çeşitleri öne çıkarken, İsviçre mutfağı da özgün lezzetleriyle dikkat çekiyor. Rösti, İsviçre’nin Bern kantonunda doğmuş, zamanla tüm ülkede yaygınlaşmış geleneksel bir patates yemeği. Kahvaltı dışında öğle ve akşam yemeklerinde de tüketilen Rösti, hem basit hem de doyurucu oluşuyla İsviçre mutfağının simgelerinden biri haline gelmiş durumda.

RÖSTİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük patates

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Tuz

Karabiber

İsteğe göre rendelenmiş kaşar peyniri veya soğan

Yapılışı