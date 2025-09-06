Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 13:20:00
Haber Merkezi
İsviçre'nin patatesli lezzeti: Rösti

İsviçre mutfağının en sevilen kahvaltı yemeklerinden biri olan Rösti, rendelenmiş patateslerin kızartılmasıyla hazırlanıyor. Dışı çıtır, içi yumuşak olan bu yemek, kahvaltı sofralarına farklı bir tat katıyor. Türkiye’de pek bilinmeyen Rösti, Avrupa’da yumurta, peynir veya salamla birlikte servis ediliyor.

Avrupa’nın farklı ülkelerinde kahvaltı çeşitleri öne çıkarken, İsviçre mutfağı da özgün lezzetleriyle dikkat çekiyor. Rösti, İsviçre’nin Bern kantonunda doğmuş, zamanla tüm ülkede yaygınlaşmış geleneksel bir patates yemeği. Kahvaltı dışında öğle ve akşam yemeklerinde de tüketilen Rösti, hem basit hem de doyurucu oluşuyla İsviçre mutfağının simgelerinden biri haline gelmiş durumda.

RÖSTİ TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet büyük patates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • İsteğe göre rendelenmiş kaşar peyniri veya soğan

Yapılışı

  1. Patatesleri haşlayıp soğutun, ardından rendeleyin.
  2. Geniş bir tavada tereyağını eritin.
  3. Rendelenmiş patatesleri tavaya alın, tuz ve karabiber ekleyin.
  4. Spatula yardımıyla bastırarak düz bir tabaka haline getirin.
  5. Altın rengi olana kadar pişirin, ters çevirip diğer yüzünü de kızartın.
  6. Dilerseniz üzerine rendelenmiş peynir serpip servis edin.
İlgili Konular: #patates #Yemek Tarifi #tarif