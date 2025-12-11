İtalyan esintili lezzet: Makarna salvatore tarifi

İtalyan mutfağının sevilen tariflerinden Makarna Salvatore, kremalı sosu, sarımsağı, parmesan peyniri ve hafif domates dokusuyla zengin bir aroma sunan özel bir makarna çeşidi. Hem pratik hazırlanışı hem de restoran lezzetini aratmayan tadıyla özellikle akşam yemeklerinde tercih edilen bu tarif, sofraya İtalyan esintisini kolayca taşıyor.

MALZEMELER

250 g makarna (penne, tagliatelle veya linguine tercih edilebilir)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

1 su bardağı krema

½ su bardağı süt

1 adet olgun domates (küçük küp doğranmış)

½ su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

İsteğe göre: fesleğen, kırmızı pul biber

MAKARNA SALVATORE NASIL YAPILIR?

1. Makarnayı haşlayın

Makarnayı bol tuzlu suda paket yönergelerine göre haşlayın. Süzmeden önce ½ su bardağı haşlama suyunu ayırın.

2. Sosu hazırlayın

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce dilimlenmiş sarımsağı ekleyip altın rengi olana kadar kavurun.

3. Krema ve domatesi ekleyin

Tavaya krema, süt ve küçük küp doğranmış domatesi ekleyin. Kısık ateşte 3–4 dakika kaynatın.

4. Parmesan ve tereyağını ekleyin

Sos hafifçe koyulaşınca parmesan peynirini ve tereyağını ekleyin. Sos pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.

5. Makarnayla birleştirin

Haşlanmış makarnayı ve ayırdığınız haşlama suyunu sosun içine ekleyin. Makarnanın tüm sosu emmesi için 1–2 dakika pişirin.

6. Servis

Taze fesleğen ve az miktarda pul biberle servis edin.