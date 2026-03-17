İtalyan Gastronomisinin efsanesi: Orijinal Tiramisu

Mutfak literatüründe "kaşık tatlılarının zirvesi" olarak tanımlanan Tiramisu, 1960'larda Treviso şehrinde popülerleşmiş genç bir klasik olsa da, kökleri çok daha eskilere dayanan bir enerji iksiridir. Bu tatlıyı taklitlerinden ayıran temel fark, krema yerine sadece yumurta sarısı ve mascarpone ile hazırlanan yoğun dokusu ve bisküvilerin kahveyle ıslatılırken "ne çok sert ne çok yumuşak" kalmasını sağlayan o hassas zamanlamadır. Gastronomi dünyasında, pişirme gerektirmeyen ancak malzeme kalitesinin kendini en çıplak haliyle gösterdiği bu reçete, tam bir zarafet sembolüdür.

TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

Temel Bileşenler:

500 gram Mascarpone peyniri (oda sıcaklığında)

4 adet taze yumurta sarısı

100 gram toz şeker

1 paket Savoyer bisküvisi (Kedi dili)

Kahve ve Aroma:

1.5 su bardağı sert demlenmiş ve soğutulmuş Espresso

2 yemek kaşığı kakao (üzeri için)

İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı Marsala şarabı veya badem likörü (kahveye eklemek için)

Yapılışı