İtalyan Gastronomisinin efsanesi: Orijinal Tiramisu

Mutfak literatüründe "kaşık tatlılarının zirvesi" olarak tanımlanan Tiramisu, 1960'larda Treviso şehrinde popülerleşmiş genç bir klasik olsa da, kökleri çok daha eskilere dayanan bir enerji iksiridir. Bu tatlıyı taklitlerinden ayıran temel fark, krema yerine sadece yumurta sarısı ve mascarpone ile hazırlanan yoğun dokusu ve bisküvilerin kahveyle ıslatılırken "ne çok sert ne çok yumuşak" kalmasını sağlayan o hassas zamanlamadır. Gastronomi dünyasında, pişirme gerektirmeyen ancak malzeme kalitesinin kendini en çıplak haliyle gösterdiği bu reçete, tam bir zarafet sembolüdür.
TİRAMİSU TARİFİ
Malzemeler
Temel Bileşenler:
- 500 gram Mascarpone peyniri (oda sıcaklığında)
- 4 adet taze yumurta sarısı
- 100 gram toz şeker
- 1 paket Savoyer bisküvisi (Kedi dili)
Kahve ve Aroma:
- 1.5 su bardağı sert demlenmiş ve soğutulmuş Espresso
- 2 yemek kaşığı kakao (üzeri için)
- İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı Marsala şarabı veya badem likörü (kahveye eklemek için)
Yapılışı
- Yumurta sarılarını ve şekeri ısıya dayanıklı bir kapta birleştirin. Benmari usulü (kaynayan suyun üzerine oturtulmuş kapta), şeker tamamen eriyene ve karışım açık sarı, kremsi bir doku alana kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca sürekli çırpın (bu işlem yumurtaları pastörize eder).
- Karışımı ocaktan alıp ılımaya bırakın, ardından oda sıcaklığındaki Mascarpone peynirini ekleyin ve pürüzsüz bir krema elde edene kadar spatula ile dıştan içe doğru nazikçe karıştırın.
- Soğumuş espressoyu geniş bir tabağa alın. Savoyer bisküvilerini kahveye hızlıca batırıp çıkarın (bisküvilerin merkezi kuru kalmalı, aşırı ıslanıp dağılmamalıdır).
- Islattığınız bisküvileri dikdörtgen bir servis kabının tabanına yan yana dizin.
- Hazırladığınız Mascarpone kremasının yarısını bisküvilerin üzerine yayın ve düzeltin.
- Üzerine ikinci kat kahveli bisküviyi dizin ve kalan kremayla en üst katmanı tamamen kapatın.
- Tatlıyı en az 6 saat, tercihen bir gece boyunca buzdolabında dinlendirin.
- Servis etmeden hemen önce, üzerine bolca kakao eleyerek o karakteristik mat görüntüsünü kazandırın.