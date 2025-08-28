İtalyan Kahvelerinin Vazgeçilmez Eşlikçisi: Biscotti tarifi

İtalya’da özellikle kahvaltı ve kahve molalarında tercih edilen biscotti, badem ve fındık gibi kuru yemişlerle zenginleştirilen kıtır kurabiyelerdir. İsminden de anlaşılacağı gibi iki kez pişirilmesi sayesinde uzun süre tazeliğini korur. Bugün dünyanın dört bir yanında sevilen bu lezzet, kahvaltı sofralarına farklı bir tat katıyor.

BISCOTTI TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilin

1 su bardağı badem veya fındık (kabaca doğranmış)

Bir tutam tuz

Yapılışı