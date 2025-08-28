İtalyan Kahvelerinin Vazgeçilmez Eşlikçisi: Biscotti tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.08.2025 13:09:00
İki kez pişirilerek kıtır kıtır bir dokuya kavuşan biscotti, İtalyan mutfağının en sevilen kurabiyelerinden biri. Kahveye batırılarak yenildiğinde benzersiz bir lezzet sunuyor.

İtalya’da özellikle kahvaltı ve kahve molalarında tercih edilen biscotti, badem ve fındık gibi kuru yemişlerle zenginleştirilen kıtır kurabiyelerdir. İsminden de anlaşılacağı gibi iki kez pişirilmesi sayesinde uzun süre tazeliğini korur. Bugün dünyanın dört bir yanında sevilen bu lezzet, kahvaltı sofralarına farklı bir tat katıyor.

BISCOTTI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı vanilin
  • 1 su bardağı badem veya fındık (kabaca doğranmış)
  • Bir tutam tuz

Yapılışı

  1. Yumurta ve şekeri çırpın.
  2. Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyip yoğurun.
  3. İçine badem veya fındık ekleyin, hamuru uzun bir rulo haline getirin.
  4. 180°C fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
  5. Fırından çıkarıp hafif soğuyunca dilimleyin.
  6. Dilimleri tekrar fırına koyup 10–12 dakika daha pişirin.
  7. Soğuduktan sonra kahveyle birlikte servis edin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Tatlı tarifi #italyan mutfağı