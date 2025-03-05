İtalyan lezzetini evinize taşıyın: Biscotti tarifi

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:20

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:20

İtalyan mutfağının meşhur tatlılarından biri olan biscotti, iki kez pişirilen kıtır kurabiye anlamına gelir. Geleneksel olarak bademle yapılan bu lezzet, zamanla farklı malzemelerle de zenginleştirilmiştir. Kahve, çay ya da süt ile mükemmel bir uyum sağlayan biscotti, uzun süre tazeliğini koruyan yapısıyla da büyük bir avantaj sunar. İşte evde kolayca yapabileceğiniz nefis biscotti tarifi!

Biscotti İçin Gerekli Malzemeler

2 su bardağı un

3/4 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2 adet büyük yumurta

1 tatlı kaşığı vanilin veya vanilya özütü

1 su bardağı badem (isteğe bağlı olarak fındık, ceviz veya Antep fıstığı kullanılabilir)

1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal veya limon kabuğu

1/2 su bardağı çikolata parçaları (isteğe bağlı)

Biscotti Nasıl Yapılır?

Fırını Hazırlayın: Önceden ısıtılmış 175°C fırında biscotti’nizi pişirmeye hazır olun.

Kuru Malzemeleri Karıştırın: Geniş bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve şekeri karıştırın.

Islak Malzemeleri Ekleyin: Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın ve vanilyayı ekleyin. Ardından kuru malzemelerin içine dökerek yoğurmaya başlayın.

Badem ve Aroma Katın: Hamura bademleri, rendelenmiş portakal veya limon kabuğunu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Çikolata parçalarını da ekleyerek hamuru homojen hale getirin.

Hamuru Şekillendirin: Hamuru iki eşit parçaya bölün ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine uzun rulolar halinde yerleştirin. Hafifçe yassılaştırarak düzgün bir form verin.

İlk Pişirme: 175°C’de yaklaşık 25-30 dakika, üstü hafif altın rengi olana kadar pişirin.

Dilimleyerek İkinci Pişirme: Fırından çıkardığınız hamuru 10 dakika kadar soğutun. Daha sonra keskin bir bıçakla yaklaşık 1 cm kalınlığında dilimler halinde kesin. Dilimleri tekrar fırın tepsisine dizin.

Tekrar Fırınlayın: 150°C’de 10-15 dakika daha pişirerek biscottilerin kıtır kıtır olmasını sağlayın.

Soğutup Servis Edin: Biscottileri tamamen soğuduktan sonra hava geçirmeyen bir kapta saklayabilirsiniz.

Biscotti Nasıl Servis Edilir?

Biscotti, geleneksel olarak kahveye veya sütlü içeceklere batırılarak tüketilir. Özellikle espresso veya cappuccino ile mükemmel bir uyum yakalar. Bunun yanı sıra, eritilmiş çikolataya batırarak tatlı bir dokunuş ekleyebilir ya da dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz.